Toppoint hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Toppoint im vergangenen Quartal 4.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toppoint 4.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch