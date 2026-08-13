Toppan Printing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Toppan Printing hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 76.89 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toppan Printing noch ein Gewinn pro Aktie von 32.41 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 457.32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 397.56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch