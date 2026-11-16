Toppan Printing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Toppan Printing hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 42.22 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toppan Printing 35.76 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toppan Printing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 486.49 Milliarden JPY im Vergleich zu 466.06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch