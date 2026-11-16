TOPPAN PRINTING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TOPPAN PRINTING äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.37 Prozent auf 3.05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte TOPPAN PRINTING 3.16 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch