TOPPAN PRINTING öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOPPAN PRINTING gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.87 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch