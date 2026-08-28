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28.08.2026 06:37:00
Toplofikatsia-Ruse EAD Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Toplofikatsia-Ruse EAD Registered hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Toplofikatsia-Ruse EAD Registered 0.240 EUR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Toplofikatsia-Ruse EAD Registered im vergangenen Quartal 21.9 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Toplofikatsia-Ruse EAD Registered 23.0 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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