|
06.07.2026 06:37:00
Toplofikatsia-Burgas AD Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Toplofikatsia-Burgas AD Registered gab am 03.07.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Toplofikatsia-Burgas AD Registered 8.2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Toplofikatsia-Burgas AD Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.030 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.070 EUR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 28.71 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4.44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 27.49 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB
inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht nach Rekord höher ins Wochenende -- DAX schliesst nach neuem Allzeithoch fester -- Kein Handel an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand unterdessen kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.