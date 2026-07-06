Toplofikatsia-Burgas AD Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Toplofikatsia-Burgas AD Registered gab am 03.07.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Toplofikatsia-Burgas AD Registered 8.2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Toplofikatsia-Burgas AD Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.030 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.070 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 28.71 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4.44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 27.49 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch