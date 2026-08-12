Topkey präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Topkey hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.94 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.11 TWD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.55 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Topkey einen Umsatz von 2.51 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch