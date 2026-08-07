Topicuscom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Topicuscom präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.58 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Topicuscom 0.490 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Topicuscom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 703.8 Millionen CAD im Vergleich zu 583.9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch