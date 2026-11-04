Topaz Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Topaz Energy hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.21 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Topaz Energy 0.070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73.5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 102.5 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch