Topaz Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Topaz Energy lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.15 USD. Im letzten Jahr hatte Topaz Energy einen Gewinn von 0.050 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37.17 Prozent auf 73.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch