Top Ramdor Systems Computers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Top Ramdor Systems Computers hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.18 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Top Ramdor Systems Computers noch ein Gewinn pro Aktie von 0.160 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 75.9 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73.1 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch