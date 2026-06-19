Top Glove präsentierte Quartalsergebnisse

Top Glove liess sich am 18.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Top Glove die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 1.10 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 830.3 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.005 MYR prognostiziert, während der Umsatz bei 1.10 Milliarden MYR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch