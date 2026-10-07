Top Glove legte Quartalsergebnis vor

Top Glove veröffentlichte am 06.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Top Glove im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.25 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 889.6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.040 MYR. Im Vorjahr waren 0.010 MYR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4.23 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Top Glove einen Umsatz von 3.49 Milliarden MYR eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0.036 MYR und einen Umsatz von 4.26 Milliarden MYR beziffert.

Redaktion finanzen.ch