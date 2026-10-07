Top Glove: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Top Glove hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 306.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0.040 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1.04 Milliarden USD, während im Vorjahr 803.61 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch