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01.09.2026 06:37:00
Top Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Top Energy hat am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.46 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Top Energy einen Umsatz von 2.44 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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