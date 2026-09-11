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11.09.2026 06:37:00
TOP CULTURE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TOP CULTURE hat am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 54.45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOP CULTURE noch ein Gewinn pro Aktie von -9.320 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.22 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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