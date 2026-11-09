Tootsie Roll Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tootsie Roll Industries hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tootsie Roll Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.470 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.57 Prozent auf 229.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tootsie Roll Industries 232.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch