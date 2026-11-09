Tootsie Roll Industries B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tootsie Roll Industries B hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.57 Prozent auf 229.1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 232.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch