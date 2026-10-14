TOOGASAWARA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOOGASAWARA hat am 13.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 7.97 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -4.810 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.53 Prozent auf 6.22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch