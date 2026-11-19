TONYMOLY präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27.00 KRW, nach 152.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.24 Prozent zurück. Hier wurden 56.16 Milliarden KRW gegenüber 56.29 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch