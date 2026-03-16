TONTEC Technology Investment Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TONTEC Technology Investment Group hat am 14.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

TONTEC Technology Investment Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.170 CNY je Aktie gewesen.

TONTEC Technology Investment Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.25 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.740 CNY, nach 0.830 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 5.05 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 4.99 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch