Tonix Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tonix Pharmaceuticals liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tonix Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3.860 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 13.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch