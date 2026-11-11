Tonix Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tonix Pharmaceuticals gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.89 USD. Im Vorjahresquartal waren -3.590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tonix Pharmaceuticals 17.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 423.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch