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12.11.2026 10:55:00
Tonies: Tonieboxen-Hersteller bestätigt Jahresziele trotz Rückruf
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu tonies
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12.11.26
|EQS-News: tonies verzeichnet starkes drittes Quartal mit zweistelligem Wachstum in allen Segmenten – Umsatz in den ersten neun Monaten um 33 % gestiegen (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-News: tonies delivers strong Q3 with double-digit growth across all segments, nine-month revenue up 33% (EQS Group)
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11.11.26
|Tonies ruft Kinderliederfigur mit Musik von Helene Fischer zurück (Spiegel Online)
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06.11.26
|XETRA-Handel SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
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30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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28.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.ch)
Analysen zu tonies
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
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|22.09.26
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|21.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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