TONGYANG lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 126.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TONGYANG noch ein Gewinn pro Aktie von -62.000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 131.55 Milliarden KRW – eine Minderung von 18.05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 160.51 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch