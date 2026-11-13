TONGYANG Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TONGYANG Securities hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 202.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 145.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 340.29 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 238.43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch