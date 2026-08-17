TONGYANG Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TONGYANG Securities veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 291.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte TONGYANG Securities 114.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 147.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188.13 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 465.22 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch