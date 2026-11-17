TONGYANG LIFE INSURANCE hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 163.00 KRW gegenüber 176.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.70 Prozent auf 638.60 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 621.80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch