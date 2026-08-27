Tongwei zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tongwei hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.59 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tongwei -0.520 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tongwei in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.23 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 24.58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0.487 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 21.32 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch