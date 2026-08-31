Tongqinglou Catering A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tongqinglou Catering A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tongqinglou Catering A 0.080 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Tongqinglou Catering A im vergangenen Quartal 610.9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tongqinglou Catering A 635.1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch