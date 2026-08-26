Tongling Jingda Special Magnet Wire zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tongling Jingda Special Magnet Wire liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tongling Jingda Special Magnet Wire die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.09 CNY. Im letzten Jahr hatte Tongling Jingda Special Magnet Wire einen Gewinn von 0.080 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 8.26 Milliarden CNY gegenüber 6.31 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch