Tongkun Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tongkun Group hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Tongkun Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.190 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32.73 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tongkun Group einen Umsatz von 23.24 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch