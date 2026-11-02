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02.11.2026 06:37:01
Tongkun Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tongkun Group hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Tongkun Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.190 CNY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32.73 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tongkun Group einen Umsatz von 23.24 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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