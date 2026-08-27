Tongkun Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tongkun Group liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tongkun Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.98 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.200 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 29.35 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tongkun Group 24.74 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.972 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 29.35 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.ch