Tonghua Grape Wine veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tonghua Grape Wine äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 CNY gegenüber -0.050 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 106.2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 185.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch