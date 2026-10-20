Tonghua Grape Wine stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tonghua Grape Wine hat am 17.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tonghua Grape Wine in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 35.54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67.6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 104.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch