Tonghua Dongbao Pharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tonghua Dongbao Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 CNY gegenüber 0.050 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.52 Prozent auf 805.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 722.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch