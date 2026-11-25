Tongcheng-Elong gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.49 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.460 HKD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6.75 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 12.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch