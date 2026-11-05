Tong-Yang Moolsan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tong-Yang Moolsan hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 484.52 KRW. Im letzten Jahr hatte Tong-Yang Moolsan einen Gewinn von 280.00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 260.08 Milliarden KRW gegenüber 224.17 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch