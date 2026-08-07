Tong-Yang Moolsan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tong-Yang Moolsan präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 639.52 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tong-Yang Moolsan noch ein Gewinn pro Aktie von 304.00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.02 Prozent auf 262.53 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 262.57 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch