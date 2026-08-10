Tong Yang Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tong Yang Industry lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.36 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tong Yang Industry 0.770 TWD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tong Yang Industry in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3.92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.66 Milliarden TWD im Vergleich zu 5.89 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch