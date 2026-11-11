Tong Yang Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tong Yang Industry lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1.38 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tong Yang Industry 1.11 TWD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Tong Yang Industry mit einem Umsatz von insgesamt 6.08 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.40 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 12.56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch