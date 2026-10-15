TONE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TONE hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.67 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.61 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.16 Prozent auf 1.55 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch