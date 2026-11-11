TOMY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOMY liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOMY die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 95.28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 53.29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86.47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch