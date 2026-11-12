TOMY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TOMY präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.60 USD, nach 0.360 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOMY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 543.0 Millionen USD im Vergleich zu 464.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch