TOMY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TOMY präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46.70 JPY gegenüber 37.96 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64.05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.48 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch