TOMY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOMY präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 USD. Im Vorjahresviertel hatte TOMY 0.260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.31 Prozent zurück. Hier wurden 401.9 Millionen USD gegenüber 411.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch