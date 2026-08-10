TOMONY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOMONY hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

TOMONY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34.16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27.25 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat TOMONY mit einem Umsatz von insgesamt 26.88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch