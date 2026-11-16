TOMONY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOMONY gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14.21 JPY, nach 2.13 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOMONY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 25.00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch