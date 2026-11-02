Tomoku: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tomoku lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 128.97 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tomoku 122.91 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.66 Prozent auf 54.29 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58.16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch